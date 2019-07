Boks. Saunders wyzywa Gołowkina na pojedynek w Kazachstanie

Mistrz świata dwóch kategorii wagowych (obecnie czempion WBO wagi super średniej), Billy Joe Saunders (28-0, 13 KO) był wczoraj gościem gali w Nursułtanie, stolicy Kazachstanu. Brytyjczyk oświadczył, że chciałby walki z najbardziej utytułowanym kazachskim bokserem - byłym mistrzem wagi średniej Giennadijem Gołowkinem (39-1-1, 35 KO). W dodatku Billy Joe twierdzi, że zależy mu na walce w ojczyźnie Kazacha.

- Chciałbym tutaj walczyć z Gołowkinem. On był wspaniałym mistrzem i jest kapitalnym zawodnikiem. Ale chciałbym zmierzyć się z nim na jego terenie, w Kazachstanie. Giennadij, wyzywam cię do walki w twoim rodzinnym kraju - powiedział Saunders, który w przeszłości dwukrotnie był przymierzany do konfrontacji z Kazachem, ale negocjacji nie udało się doprowadzić do pomyślnego końca.

Przypomnijmy, że w maju tego roku ''Superb'' zdobył wakujący pas WBO w limicie 168 funtów w walce z Shefatem Isufim. Czy walka Saunders vs Gołowkin jest dziś realna? Trudno powiedzieć, ale biorąc pod uwagę trudności ze zorganizowaniem trzeciego starcia Gołowkina z Canelo Alvarezem, można określić pojedynek Brytyjczyka z GGG w Kazachstanie mianem ciekawej alternatywy.