Saul Alvarez jest wolnym agentem, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie miał problemów ze znalezieniem rywala. Wg. nieoficjalnych informacji obóz "Canelo" miał dogadać się z Callumem Smithem, a do pojedynku ma dojść 18 lub 19 grudnia w Teksasie.

Saul "Canelo" Alvarez kilka tygodni temu został wolnym agentem. Zakończył współpracę z Golden Boy Promotions i platformą DAZN, która pokazywała jego walki.



Alvarez jednak nie ma problemu ze znalezieniem rywala. Obóz pięściarza informował, że "Canelo" ma wrócić pod koniec grudnia. Wszystko wskazuje na to, że tego terminu uda się dotrzymać.



Portal ESPN.com.mx poinformował, że obóz Meksykanina doszedł do porozumienia z Callumem Smithem. Do tego pojedynku miałoby dojść 18 lub 19 grudnia w AT&T Stadium w Teksasie.



Smith to niepokonany Anglik. Wygrał 27 walk z tego 19 przed czasem. Jest posiadaczem pasów WBA i WBC Diamond w wadze superśredniej.



Brytyjczyk ostatnią walkę stoczył 23 listopada 2019 roku, kiedy pokonał Johna Rydera. "Canelo" ostatni raz walczył jeszcze wcześniej. 2 listopada 2019 roku pokonał Siergieja Kowaliowa w walce o pas wagi półciężkiej federacji WBO.



