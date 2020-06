Filip Hrgović (10-0, 8 KO) to jeden z najciekawszych prospektów wagi ciężkiej w ostatnich latach. Jego promotor, Nisse Sauerland twierdzi, że Chorwat to urodzony wojownik i że ma pod tym względem przewagę nad samym Władimirem Kliczką, który swego czasu namaścił Hrgovicia na przyszłego mistrza świata.

- Filip jest ekstremalnie utalentowany. Pokazał to już w przeszłości, podczas swojej kariery w boksie olimpijskim i podczas dotychczasowych walk zawodowych. Sparowałem z nim i były to naprawdę bardzo ciężkie sparingi, nawet za czasów, kiedy byłem w najlepszej formie. Myślę, że Hrgović zostanie mistrzem świata. Ma absolutnie wszystko - powiedział Władimir w kwietniu zeszłego roku.

- Hrgović to niewątpliwie najlepszy bokser wagi ciężkiej, z jakim kiedykolwiek pracowałem. On ma wszystko. To ciekawy gość. Wspaniały człowiek, ale lepiej z nim nie pogrywać. Myślę, że Władimir Kliczko jest trochę miększy niż Filip Hrgović. Filip jest po prostu urodzony do walki - twierdzi Sauerland.

Przypomnijmy, że ''El Animal'', brązowy medalista igrzysk w Rio, miał walczyć w kwietniu z Jerrym Forrestem i myślał o kwalifikacjach olimpijskich, ale te plany wstrzymała pandemia koronawirusa. Wciąż czekamy na konkretne informacje dotyczące kolejnej walki Chorwata.