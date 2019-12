Niewykluczone, że już w przyszłym roku miliarderzy z Arabii Saudyjskiej zorganizują dwie arabskie gale. Na jednej z nich ma dojść do pojedynku Manny Pacquiao - Mikey Garcia.

Arystokratyczni miliarderzy z Arabii Saudyjskiej są poważnymi graczami na światowym rynku bokserskim, czego dowodzi ich współpraca z Eddie'em Hearnem i gala Joshua vs Ruiz Jr II. Saudowie dysponują niemal nieograniczoną mocą finansową, która sprawia, że szef grupy Matchroom planuje w przyszłym roku zorganizowanie dwóch arabskich gal. Życzeniem Saudów jest konfrontacja Mikey Garcia vs Manny Pacquiao, o której mówi się od dłuższego czasu.

- Saudowie chcą walki Pacquiao z Garcią. Interesują ich największe z największych walk i mają na nie pieniądze. To jest właśnie ekscytujące w Saudach. Te dwie gale, które zrobimy u nich w przyszłym roku, będą monstrualne. Tak jest, będą potworami - powiedział Hearn.

Przypomnijmy, że w środę oficjalnie ogłoszono, iż Mikey Garcia (39-1, 30 KO) zadebiutuje 29 lutego na platformie DAZN, stając na gali w teksańskim Frisco do walki z byłym mistrzem świata dwóch kategorii Jessie'em Vargasem (29-2-2, 11 KO). Starcie odbędzie się w limicie wagi półśredniej. Garcia podpisał z DAZN i Eddie'em Hearnem umowę na jeden pojedynek. Jeżeli go wygra, znajdzie się blisko konfrontacji mistrzem WBA wagi półśredniej, czyli z Mannym Pacquiao (62-7-2, 39 KO), któremu została jedna walka do wypełnienia kontraktu z projektem PBC.