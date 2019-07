​Wciąż nie wiemy, czy Saul "Canelo" Alvarez (52-1-2, 35 KO) zmierzy się 14 września z Siergiejem Kowaliowem (33-3-1, 28 KO), choć ogłoszono już sierpniową walkę Kowaliow - Yarde i konfrontacja z Meksykaninem wydaje się w tym momencie niemożliwa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Andy Ruiz: Joshua nie potrafi boksować. Wideo © 2019 Associated Press

Amerykańscy dziennikarze twierdzą jednak, że Rosjanin nadal jest kandydatem do starcia z "Canelo", a na temat tego pojedynku wypowiadają się różni eksperci, w tym słynny trener Abel Sanchez.

Reklama

- Cały czas uważam, że Giennadij i ja dwa razy pokonaliśmy "Canelo", ale on świetnie się adaptuje do stylu rywala i widziałbym jego zwycięstwo w walce z Kowaliowem. Pobiłby Rosjanina i znokautowałby go ciosem na korpus. Jest to bardzo możliwe - twierdzi Sanchez.

- Nie wydaje mi się, by Kowaliow zdołał trafić "Canelo". Chodzi mi o czyste trafienie mocnym ciosem. Giennadij trafiał "Canelo", ale nigdy naprawdę nie trafił go czystym uderzeniem. "Canelo" ma dobrą obronę i chce prawdziwej walki. Jeżeli będzie w dodatku trochę szybszy niż Kowaliow, to będzie go trafiał na dół i może wygrać przed czasem - dodaje uznany fachowiec.