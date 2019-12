Kontrowersyjny, krnąbrny, przyciągający kłopoty Adrien Broner (33-4-1, 24 KO) będzie musiał znacząco uszczuplić swój portfel za wybryk z 2018 roku. W czerwcu ubiegłego roku pięściarz napadł na kobietę w jednym z nocnych klubów w Cleveland. "Problem" został wtedy skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata, ale przyjdzie mu też wyłożyć dla pokrzywdzonej wielką gotówkę.

Amerykanin będzie musiał zapłacić łącznie blisko 830 tysięcy dolarów. W pozwie cywilnym o odszkodowanie sędzia Nancy Margaret Russo przyznała kobiecie 500 tysięcy dolarów za szkody karne i kolejne 250 tysięcy odszkodowania.

Broner został również obciążony wszelkimi kosztami procesowymi, zgodnie z orzeczeniem, co daje łączną kwotę prawie 830 tysięcy dolarów.

Adrien Broner już wcześniej przyznał się do winy, a więc do tego, że dosiadł się do stolika pokrzywdzonej kobiety, zaczął ją całować, a kiedy ta chciała się oddalić, uniemożliwił jej to przy użyciu siły.