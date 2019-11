Boks. Ryan Martin zawieszony na cztery lata za doping

Amerykanin Ryan Martin (22-1, 12 KO) został ukarany zawieszeniem na cztery lata przez Brytyjską Komisję Antydopingową (UKAD). W organizmie Martina wykryto zakazane środki przed ubiegłoroczną walką z Joshem Taylorem w ćwierćfinale turnieju WBSS wagi junior półśredniej.

Oficjalny komunikat UKAD mówi o wykryciu metabolitów testosteronu. Wkrótce mamy poznać więcej szczegółów.



Przypomnijmy, że popularny ''Blue Chip'' przegrał ze Szkotem 3 listopada w Glasgow przez techniczny nokaut w siódmej rundzie. Warto nadmienić, iż oprócz kontroli UKAD pozytywny rezultat dała również w zeszłym roku kontrola VADA i Martin został zawieszony na pół roku przez federację WBC.

Miesiąc temu czteroletnim zawieszeniem został także ukarany Chorwat Ivica Bacurin, w którego organizmie wykryto kilka zakazanych substancji po walce z Joe Joyce'em w Londynie, którą Bacurin przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie 15 czerwca 2018 roku.

Dodajmy na koniec, że kibiców nadal bulwersuje sprawa Dilliana Whyte'a, który wpadł podczas badania UKAD przed lipcową walką z Oscarem Rivasem. W organizmie Brytyjczyka wykryto dwie niedozwolone substancje, ale został dopuszczony do pojedynku po przesłuchaniu przeprowadzonym przez UKAD i Brytyjską Komisję Bokserską (BBBofC). Jego rywala nie poinformowano jednak przed pojedynkiem o całej sprawie. Wszystko wypłynęło na wierzch po walce dzięki mediom, Whyte do dziś nie został w pełni oczyszczony z zarzutów, tymczasem zapowiadany jest już jego grudniowy powrót podczas gali Joshua vs Ruiz Jr II w Arabii Saudyjskiej.