Mistrz świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej, Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) oficjalnie ogłosił swój udział w rewanżowej walce z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO) w Arabii Saudyjskiej. Opublikował też swoje oświadczenie.

Oto treść oświadczenia, które Meksykanin opublikował w mediach społecznościowych:

- Jestem podekscytowany tym, że mogę ogłosić mój rewanż z Anthonym Joshuą. W pierwszej walce zmieniłem bieg historii i zostałem pierwszym mistrzem świata wagi ciężkiej meksykańskiego pochodzenia. Jestem wdzięczny Arabii Saudyjskiej za zaproszenie mnie. Wydałem AJ'owi wojnę w ''Wielkim Jabłku'' (czyli w Nowym Jorku - przyp.red.) i nie mogę się doczekać, aż zakończę karierę Brytyjczyka na pustyni. Nie przegapcie tej walki - deklaruje ''Niszczyciel'', który był w tym tygodniu naciskany przez Eddie'ego Hearna za pomocą pozwu sądowego i ostatecznie został w dużej mierze zmuszony do zaakceptowania większości warunków strony brytyjskiej, choć podobno zdołał dla siebie wywalczyć m.in. sporą podwyżkę.

Przypomnijmy, że do walki Joshua vs Ruiz II dojdzie 7 grudnia w Ad-Dirijja, mieście położonym tuż obok Rijadu. Areną hitowej konfrontacji ma być stadion na wolnym powietrzu, który pomieści co najmniej dwanaście tysięcy widzów. Budowa stadionu - a właściwie przebudowa istniejącej konstrukcji - prawdopodobnie się już zaczęła.