Niektórzy wierzyli, że Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) odchudzi się na rewanż z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO). Nic z tego, jest dużo cięższy niż w czerwcu. Meksykanin zanotował dziś aż 128,7 kilograma! Angielski pretendent i były champion wniósł na skalę zaledwie 107,5 kilograma, czyli najmniej od ponad pięciu lat!

Nas oczywiście bardzo interesuje również potyczka Mariusza Wacha (35-5, 19 KO) z Dillianem Whyte'em (26-1, 18 KO).

Dobra wiadomość jest taka, że Whyte nie popracował chyba solidnie na sali. Polak ważył dziś 122,5 kilograma, natomiast jego przeciwnik 122,9 kg, czyli najwięcej w karierze! Poniżej prezentujemy wyniki ważenia w jednostce amerykańskich funtów.

Andy Ruiz Jr 283.7 vs Anthony Joshua 237

o pasy WBA, IBF, WBO wagi ciężkiej

Aleksander Powietkin 229.3 vs Michael Hunter 226.8

Dillian Whyte 271.1 vs Mariusz Wach 270

Filip Hrgovic 241 vs Eric Molina 248

Mahammadrasul Medżidow 231 vs Tom Little 251

Zuhayr Al Qahtani 134.2 vs Omar Dusary 129.1

Majid Al Naqbi 133.1 vs Ilia Beruashvili 124.1

Diego Pacheco 167.1 vs Selemani Saidi 166.1

Ivan Price 125.9 vs Swedi Mohamedi 125.1