- Nie oszukujmy się. Fury był lepszy - zdecydowanie stwierdził Roy Jones jr. Były mistrz świata nie zgadza się z słowami Deontay’a Wildera, który nie uważa Tysona Fury'ego za prawdziwego mistrza. Pomimo... porażki z angielskim bokserem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury: Mówili, że nie umiem boksować. Wideo © 2020 Associated Press

Roy Jones jr w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi Deontay’a Wildera, który nadal nie chce zaakceptować swojej porażki z Tysonem Furym. Popularny "Gypsy King" rozprawił się z rywalem w 7. rundzie. Wcześniej Wilder dwukrotnie znajdował się na deskach.

Reklama

Amerykanin twierdzi, że jego trenerzy za wcześnie zdecydowali się rzucić ręcznik i poddać walkę. Wilder upiera się także, że miał na sobie za ciężki strój podczas wchodzenia na ring, a Fury’ego nie uznaje za mistrza.

- Nie oszukujmy się. Fury był lepszy, wygrał przynajmniej 15 z 19 rund jakie do tej pory z nim stoczyłeś. Jak możesz mówić, że on nie jest prawdziwym mistrzem? On zabrał twój pas - zwrócił się Jones jr do Wildera cytowany przez "Daily Mail".

Trzecia już potyczka pomiędzy Furym a Wilderem miała odbyć się w lipcu, jednak walka została przełożona z powodu epidemii koronawirusa. Nowy termin starcia o pas wagi ciężkiej WBC to 3 października w Las Vegas.

Jones jr stwierdził również, że powinno dojść do wyczekiwanej przez fanów walki Fury’ego z Anthonym Joshuą. Brytyjskie starcie mogłoby wyłonić pierwszego od czasów Lennoxa Lewisa niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej.

- To byłaby bardzo dobra walka. Dla Fury’ego na pewno Joshua byłby trudniejszym rywalem. On ma więcej atutów od Wildera - dodał.

Zobacz więcej informacji o boksie



PA