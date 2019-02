Gabriel Rosado (24-11-1, 14 KO) zapowiada, że pokona Macieja Sulęckiego (27-1, 11 KO) i przybliży się w ten sposób do walki o mistrzostwo świata. Amerykanin zmierzy się z Polakiem 15 marca w swojej rodzinnej Filadelfii.

- Było dwóch rywali, z którymi zgodziłem się walczyć, w tym Jason Quigley, ale on odrzucił ofertę. Pojawiło się nazwisko Sulęcki i się zgodziliśmy. To nawet lepiej, bo poziom będzie znacznie wyższy. Jak wygram z Sulęckim, to będę blisko kolejnej walki o pas - mówi 33-letni Amerykanin.

Rosado boksował już o mistrzostwo świata z Giennadijem Gołowkinem i Peterem Quillinem, ale obie te walki przegrał. Teraz podkreśla, że dojrzał i jest lepszym zawodnikiem.

- Moi fani zobaczą bardziej kompletnego pięściarza. Umiem teraz kontrolować tempo, mam wyższe umiejętności - stwierdził.

Pojedynek Sulęcki-Rosado został zakontraktowany na 10 rund. W Stanach Zjednoczonych będzie pokazywany przez platformę streamingową DAZN.