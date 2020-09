​Do rewanżu Dilliana Whyte'a (27-2, 18 KO) z Aleksandrem Powietkinem (36-2-1, 25 KO) dojdzie 14 lub 21 listopada. Potwierdza to promujący jednego i współpracujący z drugim Eddie Hearn.

Poskromiony Anglik jest tak bardzo żądny rewanżu, że już rozpoczął przygotowania w Portugalii.

Szef grupy Matchroom dodał również, że na rozpisce planuje skonfrontować Hughie Fury'ego (24-3, 14 KO) z Dave'em Allenem (18-5-2, 15 KO). To starcie na zapleczu czołówki wagi ciężkiej i lepszy z tej dwójki na pewno dostanie jeszcze ciekawe oferty.

- Ekipa Powietkina zarobi za rewanż bardzo dobre pieniądze, a do tego oni wierzą, że znów wygrają. A że Whyte został ciężko znokautowany, obozowi Powietkina również jest na rękę szybki rewanż. Zrobimy to więc 14 albo 21 listopada. To waga ciężka, ci zawodnicy nie zbijają kilogramów, więc po trzech tygodniach urlopu wrócą na obóz - powiedział Hearn.