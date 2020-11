Jedna walka po powrocie z boksu olimpijskiego do zawodowego i Mateusz Masternak (42-5, 28 KO) wrócił do rankingu World Boxing Council. Były mistrz Europy od razu nabył prawa pretendenta, wskakując na wysokie, dwunaste miejsce.

Ale to nie tylko "Master". Na listy WBC wróciło łącznie czterech Polaków. Łącznie w rankingu doszukamy się jedenastu naszych pięściarzy - dziesięciu Polaków plus Fiodor Czerkaszyn, który doskonale zasymilował się naszym kraju, świetnie mówi po polski i co najważniejsze - daje znakomite walki.

Poniżej prezentujemy świeże zestawienie federacji WBC:

waga ciężka: Tyson Fury

1. Deontay Wilder

19. Adam Kownacki (20-1, 15 KO)

37. [powrót] Łukasz Różański (13-0, 12 KO)

waga junior ciężka: Ilunga Makabu

1. Thabiso Mchunu

4. Michał Cieślak (19-1, 13 KO)

9. Krzysztof Włodarczyk (58-4-1, 39 KO)

12. [powrót] Mateusz Masternak (42-5, 28 KO)

30. [powrót] Nikodem Jeżewski (19-0-1, 9 KO)

37. [powrót] Adam Balski (15-0, 9 KO)

waga półciężka: Artur Beterbijew

1. Gilberto Ramirez

34 (-1). Paweł Stępień (14-0-1, 11 KO)

waga średnia: Jermall Charlo

1. Jaime Munguia

4. Kamil Szeremeta (21-0, 5 KO)

5. Maciej Sulęcki (29-2, 11 KO)

24 (+8). Fiodor Czerkaszyn (16-0, 11 KO)