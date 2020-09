Rafał Jackiewicz (52-26-2, 22 KO) niespodziewanie pokonał na gali w Braunlage faworyzowanego Niemca Rico Muellera (25-3-1, 17 KO), ale Polak długo nie nacieszył się wygraną. Niemcy już triumfują, że werdykt walki oficjalnie zostanie unieważniony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Co za nokaut Powietkina! Whyte padł jak rażony piorunem. Wideo INTERIA.TV

Taki scenariusz zaczął "pachnieć" w zasadzie już krótko po sobotniej gali, która przyniosła fatalne rozstrzygnięcie z punktu widzenia organizatorów.

Reklama

43-letni Polak, były mistrz Europy, dzisiaj przyjmuje oferty korzystne finansowo, a dzięki wciąż bardzo okazałemu bilansowi walk zwycięstwa nad nim są bardzo cenne dla jego oponentów. I właśnie taki plan przyświecał pojedynkowi, który odbył się w Niemczech, z zawodnikiem gospodarzy, na gali Huck Service GmbH.



Tymczasem na przestrzeni sześciu rund dużo lepsze wrażenie pozostawił po sobie Polak. On sam zaraz po pojedynku przekonywał, że jego zwycięstwo nie podlegało dyskusji. Z drugiej strony, znając doskonale ten biznes od środka, sam szczerze przyznawał, że na kartach punktowych nie spodziewał się więcej niż remisu.



Jednak trójka arbitrów nie podeszła do sędziowania po gospodarsku i wskazała na niejednogłośną wygraną Jackiewicza w stosunku 2:1 (57-57, 58-56, 58-56).



Rzetelną pracę rozjemców postanowiła jednak "naprawić" ekipa Mullera i złożyła protest, kwestionując zwycięstwo Polaka. I wygląda na to, że swój cel zdołała osiągnąć, odwołując się do nadzorującej imprezę niemieckiej komisji Bund Deutscher Berufsboxer.

Niemiecki portal boxen1.com, który już we wstępie pisze o "bardzo kontrowersyjnej porażce punktowej Rico Muellera", właśnie donosi, że Jackiewicz został pozbawiony wygranej. Oficjalne oświadczenie ze strony BDB ma być już tylko kwestią czasu.

- Natychmiast po ogłoszeniu werdyktu złożyliśmy sprzeciw do BDB. Po przeprowadzeniu rozsądnych i rzeczowych rozmów z osobami odpowiedzialnymi, walka została ponownie oceniona przez pięciu niezależnych sędziów w ramach wewnętrznych procedur BDB. I cała piątka sędziów zobaczyła zwycięstwo Rico Muellera dwoma punktami! - twierdzi Charlie Podehl, menedżer niemieckiego pięściarza.



- Błędy mogą się zawsze zdarzyć. Ważne jest tylko, aby je poprawić - jeśli to możliwe! I to jest dokładnie to, co teraz zrobiła BDB - triumfuje Podehl.



Jednocześnie niemiecki portal zastanawia się, czy werdykt walki będzie mógł pójść w drugą stronę, czyli zostanie ogłoszone zwycięstwo Muellera. Taki scenariusz, ich zdaniem, jest jednak mało prawdopodobny, bo potrzebna byłaby zgoda także samego Jackiewicza.



Art