Pięściarskie zmagania ligowe cieszyły się dużą popularnością w XX wieku. Później prestiż zawodów spadał, aż doszło do tego, że od 2005 do 2018 roku nie rozgrywano ligi. Została reaktywowana trzy lata temu, ale tylko na dwa sezony, w których najlepsi okazali się pięściarze Skorpiona Szczecin.

Teraz Polski Związek Bokserski ma duże plany. Chce reaktywować ligę. Na razie wszystko jest w fazie planów, ale powoli się krystalizuje. Prezes Grzegorz Nowaczek przyznaje, że jest wytypowanych już osiem drużyn klubowych, które wystartują w zmaganiach. W kolejnych latach projekt ma być rozwijany i być może powstanie także niższa liga.

Reklama

- Chciałbym zacząć od ośmiu zespołów. Co będzie w kolejnych latach, zobaczymy. Może zrobimy spadek w przypadku ostatniego zespołu. Wtedy powstałaby taka mała druga liga, w której walczyć będą zawodnicy młodzieżowi. To są plany. Wszystko jest tworzone. Jak dopniemy budżet, to ruszamy - powiedział Interii prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek

Durkacz i Drabik jadą na igrzyska

Sternik PZB nie krył też zadowolenia z dwóch kwalifikacji olimpijskich, które wywalczyli Damian Durkacz i Sandra Drabik. Do Tokio mogą pojechać też Karolina Koszewska i Elżbieta Wójcik. Ich występ zależy od wysokiej pozycji w rankingu światowym.

- Uważam, że jest to bardzo duży sukces. Damian Durkacz miał sporą presję. Od przerwanych kwalifikacji w Londynie, przez ponad rok, cały czas był promowany w mediach. Miał więc podwójne obciążenie. Stanął na wysokości zadania. Wygrał jednogłośnie na punkty, Węgier nie miał nic do powiedzenia - powiedział Nowaczek.

- Plan szkoleniowy był przygotowany do tego, żeby wywalczyć kwalifikację. Damian na wszystkich sparingach miał leworęcznych rywali, pod Węgra. To było najważniejsze. Teraz trzeba dalej pracować. Z kolei w ćwierćfinale miał walkę z bardzo mocnym zawodnikiem, mistrzem Europy z Białorusi Dzmitrim Asanau. Walka mogła się podobać. Nie był to jednostronny pojedynek. Mogłaby być to walka szkoleniowa. Sędzia praktycznie nie przerywał. Nie ma się czego wstydzić. Walka przegrana, ale spokojnie pracujemy i czekamy na igrzyska - dodał.

MP



Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!