Była mistrzyni świata WBC wagi junior średniej Ewa Piątkowska (13-1, 4 KO) zmierzy się w czerwcu w rewanżowym starciu z mocną Kariną Kopińską.

Piątkowska i Kopińska pierwszy raz skrzyżowały rękawice w maju 2016 roku w Tarnowie, górą była wtedy ''Tygrysica'', która wygrała jednogłośnie na punkty po twardej walce.



Niecałe pół roku później na biodrach Piątkowskiej spoczął pas mistrzyni świata po zwycięstwie nad Aleksandrą Magdziak-Lopes. Polka broniła go dwukrotnie, ale w 2019 roku straciła tytuł poza ringiem decyzją federacji.

- Do obron należy podchodzić co sześć miesięcy, a ja ostatnią stoczyłam w listopadzie 2018 roku, więc to prosta matematyka - stwierdziła Piątkowska w październiku.

Tymczasem boksująca w barwach grupy Silesia Boxing Kopińska podróżowała po całej Europie, często mierząc się z utytułowanymi lub mocno faworyzowanymi zawodniczkami. Te trudne wyjazdowe boje Polka zazwyczaj przegrywała, lecz niemal zawsze dawała dobre walki, a odnosiła też cenne zwycięstwa. W marcu zeszłego roku odniosła duży sukces, pokonując wysoko notowaną Francuzkę Myriam Dellal, swego czasu jedną z najlepszych bokserek wagi lekkiej i super piórkowej Starego Kontynentu.

