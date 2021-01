Kolejne postanowienia World Boxing Association. Sławny Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO) został zrzucony z tronu wagi półśredniej, uznany za mistrza w zawieszeniu, a w jego miejsce awansowano Yordenisa Ugasa (26-4, 12 KO).

Do tej pory Kubańczyk był mistrzem "regularnym", lecz dzięki decyzji federacji może od teraz nazywać się pełnoprawnym championem.

Porządki również w kategorii cruiser. Beibut Szumenow (18-2, 12 KO) został pozbawiony pasa WBA Regular w limicie 90,7 kilograma. Ryad Merhy (29-1, 24 KO) - dotychczasowy mistrz w wersji tymczasowej, awansował do miana mistrza "regularnego".

Merhy został zobowiązany do pierwszej obrony z Yunielem Dorticosem (24-2, 22 KO).



Obie strony dostały miesiąc na rozmowy. Jeśli obozy nie dojdą do porozumienia, organizatora walki wyłoni przetarg. Tylko że... pieniądze z tego przetargu byłyby dzielone w stosunku 75/25 na korzyść Belga, a to raczej nie wróży, by Dorticos był zainteresowany.

