​Oscar Valdez (28-0, 22 KO) zrobił co do niego należało na gali Top Rank w Las Vegas. Pokonał przed czasem Jaysona Veleza (29-7-1, 21 KO) i może już szykować się na mistrza WBC kategorii superpiórkowej, Miguela Berchelta (37-1, 33 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

Były czempion niższego limitu pracował przede wszystkim z daleka, choć te najmocniejsze ciosy zadawał w półdystansie. - W pierwszym minutach czułem lekką ringową rdzę, na szczęście byłem dobrze przygotowany kondycyjnie - przyznał potem triumfator.

Reklama

W piątej rundzie Meksykanin rzucił rywala na deski potężnym lewym sierpowym. Ten otrząsnął się i w siódmej odsłonie przeszedł do ofensywy. Sędzia Tony Weeks odebrał Velezowi punkt w dziewiątej rundzie za cios poniżej pasa. Portorykańczyk w dziesiątej postawił wszystko na jedną kartę i poległ. Najpierw został skontrowany lewym sierpowym, po którym po raz drugi w tej walce zapoznał się z matą ringu. Wszystko zakończył prawy sierp na mniej niż minutę przed końcem.

- Każda walka to nauka i z każdym kolejnym startem się rozwijam. Uczę się szczególnie przy takim trenerze jak Eddy Reynoso. Berchelt to wielki mistrz, jednak chcę jego pas. To walka, o której marzę i do której dążę - dodał Valdez.