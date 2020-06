Portal Boxrec wpisał na swoją stronę internetową walkę Michała Olasia (9-0, 8 KO) z Bułgarem Terwelem Pulewem (15-0, 12 KO). Polski pięściarz trenujący aktualnie w Stanach Zjednoczonych według serwisu statystycznego miał z Pulewem zmierzyć się 11 lipca. Po tej informacji szybko zareagował Andrzej Fonfara, który pomaga Olasiowi w prowadzeniu jego kariery.

- Olas vs Pulev 11 Lipca - Las Vegas. Propozycja była, przeanalizowaliśmy za i przeciw i teraz do tej walki nie dojdzie. Debiut Michała w USA 17 lipca w Miami, a do rozmów z Bułgarem wrócimy pod koniec tego roku. Mamy go na celowniku - napisał na swoim Twitterze były pretendent do tytułu mistrza świata wagi półciężkiej.

Tak jak napisał Fonfara, swój dziesiąty pojedynek na zawodowych ringach Olaś stoczy 17 lipca w Miami. To duży zwrot w karierze Michała. Za nim cztery lata kariery, która łagodnie rzecz ujmując nie była dobrze prowadzona. Olaś nie poczynił przez ten czas żadnych widocznych postępów. Rozpoczęcie współpracy z Fonfarą może sprawić, że polski pięściarz może liczyć na duże zmiany.