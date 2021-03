Lawrence Okolie (15-0, 12 KO) niektórymi wypowiedziami zdaje się trochę lekceważyć Krzysztofa Głowackiego (31-2, 19 KO), ale to bardziej zasłona dymna, bo na sali przygotowuje się do najcięższej walki w karierze.

Pojedynek rozegrany 20 marca wyłoni nowego mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej (90,7 kg). Panowie mieli skrzyżować rękawice już w grudniu, jednak pięściarz z Wałcza przechodził koronawirusa i wszystko zostało po prostu odłożone w czasie. Anglik zamiast z "Główką" spotkał się z innym Polakiem i odprawił Nikodema Jeżewskiego w drugiej rundzie. Ale z Krzyśkiem - przynajmniej na papierze, czeka go dużo trudniejsza przeprawa.

Okolie płaci swoim sparingpartnerom za rundę, ale postanowił ich dodatkowo zmotywować i oferuje bonus w wysokości 500 funtów, jeśli komuś uda się powalić go na matę ringu podczas treningu. A wszystko pod bacznym okiem trenera Shane'a McGuigana.

- Te 500 funtów to tak trochę na zachętę dla innych, kiedy zostanę już mistrzem, podniosę stawkę jeszcze bardziej. Ale nie dopuszczam do siebie myśli, by ktoś mógł mnie powalić. Zawodnicy wchodzą na sparing z dobrą energią, ale nikt się tu nie oszczędza - mówi olimpijczyk z Rio, który trenuje w Kent. Na co dzień jest z nim główny szkoleniowiec, dietetyk oraz na stałe czterech głównych sparingpartnerów.

- Fajnie spędzam czas. Wieczorami gramy głównie w gry komputerowe, musiałem jednak odpuścić Fifę, bo ktoś inny rozdawał w tej grze karty i zaczęła spadać moja pewność siebie - żartuje mocno bijący Brytyjczyk.

- Mam tu wszystko co naprawdę potrzebuję, choć podczas obozu lubię zejść trochę ze strefy komfortu. Cały czas kontroluję co jem i ile śpię, dbam o takie szczegóły. Naprawdę jest ogromna różnica pomiędzy ludźmi, którzy regularnie sypiają po sześć, a po osiem godzin. Te dwie godziny różnicy podczas doby sprawiają, że ci śpiący mniej mają kłopoty fizjologiczne, które w dłuższej perspektywie mogą prowadzić nawet do depresji. Czuć tę różnicę. I my na obozie tak trochę nakręcamy się nawzajem. Czasem przyjdzie trener i powie "Spać", a wtedy wszyscy się rozchodzimy. W ten sposób pomagamy sobie nawzajem - dodał Okolie.

