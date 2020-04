Wirus COVID-19 zabrał kolejną osobę ze świata boksu. Niedawno informowaliśmy o śmierci Eddiego Cottona, jednego z najlepszych sędziów ringowych. Teraz potwierdzono śmierć Alego Salaama, ojca i trenera Tony'ego Harrisona (28-3, 21 KO).

Ali Salaam zmarł w wieku 59 lat, co potwierdził jego syn, były już mistrz świata wagi junior średniej federacji WBC. Co ciekawe Salaam był synem Henry'ego Hanka, boksującego z powodzeniem w latach 50., 60. i 70. Tak więc boks Harrison ma we krwi...

"Stoczyłeś ciężką walkę na pełnym dystansie. Po prostu decyzja nie poszła na naszą korzyść, ale byliśmy razem w tej walce na każdym kroku. Nie mówię żegnaj, teraz odpocznij, a jeszcze się spotkamy" - napisał Harrison, który stracił tytuł mistrza świat pod koniec zeszłego roku.