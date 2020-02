John Fury gościł w programie Good Morning Britain. Zapytany przez dziennikarza, czy wolałby zobaczyć syna w trzeciej walce z Deontayem Wilderem, czy też pełnej unifikacji w wadze ciężkiej z Anthonym Joshuą, ojciec Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO) zaskoczył deklaracją, że najchętniej zobaczyłby potomka na sportowej emeryturze.

- Chciałbym, żeby odszedł teraz od boksu. Osiągnął już wystarczająco dużo i nie ma nic więcej do udowodnienia. Ma 32 lata i młodą rodzinę w domu, a dzieci zasługują na to, żeby mieć koło siebie tatę. Powiedziałem mu to i wydaje mi się, że gdzieś z tyłu głowy Tyson też o tym powoli rozmyśla. Przecież poza złotem olimpijskim zdobył wszystko co było do zdobycia. Zaznaczam jednak, że to moje zdanie, on nie podjął jeszcze takiej decyzji - powiedział John Fury.

Przypomnijmy, że Tyson w sobotnią noc zdeklasował Wildera, zastopował go w siódmej rundzie i odebrał mu pas federacji WBC. Kilka lat wcześniej po wygranej nad Władimirem Kliczką był również w posiadaniu trzech pozostałych tytułów - IBF, WBA i WBO.