Grupa Matchroom Boxing potwierdziła, że Mariusz Wach wystąpi 7 grudnia na wielkiej gali w Arabii Saudyjskiej, gdzie walką wieczoru będzie rewanżowe starcie nowego mistrza świata Andy'ego Ruiza jr z Anthonym Joshuą. Olbrzym z Krakowa zmierzy się z mocno bijącym Dillianem Whytem.

Co więcej, pojedynek 40-letniego Wacha z młodszym o dziewięć lat Brytyjczykiem znajdzie się w telewizyjnym przekazie. A należy przypomnieć, o czym już informowaliśmy, że prawa do walki nabyła Telewizja Polska.

Starcie "Wikinga" z Whyte’em wedle rozpiski ma być trzecim pojedynkiem od końca. Na deser dojdzie do emocjonująco zapowiadającego się starcia Aleksandra Powietkina z Michaelem Hunterem, a daniem głównym będzie wielki rewanż o trzy pasy mistrza świata wagi ciężkiej Ruiz jr - Joshua.

Do telewizyjnego przekazu wejdzie jeszcze jedno starcie, które poprzedzi występ Wacha, czyli konfrontacja Filipa Hrgovicia z pogromcą Tomasza Adamka, Erikiem Moliną. Co ciekawe, młody Chorwat wcześniej był przymierzany do starcia z Wachem na tej samej gali, ale z tych planów ostatecznie nic nie wyszło.