Były mistrz świata wagi ciężkiej kontra były pretendent do tytułu - ta para uzupełni rozpiskę gali Wilder vs Fury II w Las Vegas 22 lutego. Co ciekawe chodzi o pięściarzy pobitych przez Adama Kownackiego, który przez moment był przymierzany do tej imprezy.

Polak ostatecznie zaboksuje 7 marca w walce wieczoru gali na Brooklynie. A kto poprzedzi starcie Tysona Fury'ego (29-0-1, 20 KO) z Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO)?

Naprzeciw siebie staną Charles Martin (27-2-1, 24 KO), dawny champion IBF, oraz Gerald Washington (20-3-1, 13 KO), pretendent do pasa WBC. Ten pierwszy przegrał z Adamem we wrześniu 2018 roku na punkty, zaś drugi poległ niemal dokładnie rok temu już w drugiej rundzie.

Martin (IBF #11) odbudował się dwoma zwycięstwami. Washington (IBF #9) jednym, za to cenniejszym, przez nokaut w ósmej rundzie nad Robertem Heleniusem. Zwycięzca walki 22 lutego w kolejnym rankingu International Boxing Federation wskoczy na drugie miejsce.