Na kilka dni przed terminem gali MB Boxing Night 7 jedna zmiana. Nowego rywala dostanie Sebastian Ślusarczyk (7-0, 5 KO).

Anonsowany wcześniej Maks Miszczenko (6-1, 2 KO) zgłosił kontuzję pleców. Jego miejsce zajmie Siergiej Żuk (3-7-2). Ukrainiec przegrywał już z Jordanem Kulińskim, Mateuszem Trycem czy Kamilem Bednarkiem, zremisował natomiast z Przemkiem Gorgoniem.

Poniżej przypominamy Wam pełną rozpiskę gali w Arłamowie:

super średnia - Robert Parzęczewski (24-1, 16 KO) vs Sladan Janjanin (27-5, 21 KO)

piórkowa - Kamil Łaszczyk (27-0, 9 KO) vs Piotr Gudel (10-4-1, 1 KO)

ciężka - Łukasz Różański (11-0, 10 KO) vs Eriks Kalasnikovs (10-8-1, 8 KO)

półciężka - Sebastian Ślusarczyk (7-0, 5 KO) vs Siergiej Żuk (3-7-2)

super średnia - Patryk Szymański (20-3, 10 KO) vs Przemysław Gorgoń (10-6-1, 5 KO)

średnia - Oskar Kapczyński (3-0, 2 KO) vs Kacper Salabura (1-0)

średnia - Tomasz Nowicki (4-0, 2 KO) vs Bartosz Głowacki (4-1, 3 KO)