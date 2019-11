Nikodem Jeżewski (17-0-1, 9 KO) zamknie swój bokserski rok 2019 14 grudnia w Kościerzynie. Rywalem Polaka na gali Rocky Boxing Night będzie Tamas Lodi (20-12-2, 17 KO).

W rozmowie z bokser.org Jeżewski wyraził przekonanie, że w przyszłym roku czekają go duże walki tak na rynku polskim, jak i na ringach zagranicznych.



- Najbliższa walka jak wiadomo 14 grudnia w Kościerzynie. Plan to przede wszystkim zaliczyć udany start w grudniu, żeby nie stracić końcówki roku, jak wiadomo 2019 nie mogę zaliczyć do zbyt udanych. Plan to skupienie się na grudniu, a potem przyszły rok. Tam czekają na mnie duże walki w Polsce i poza granicami. Już w tym roku pojawiły się ciekawe oferty, jednak najpierw muszę w końcu zrobić walkę z nowym teamem. Dodatkowo jestem pretendentem do pasa Unii Europejskiej, tak że przyszły rok będzie ciekawy. Jak na razie myślę tylko o wyjściu do ringu w grudniu - powiedział Jeżewski.

Do walki z Lodim Jeżewski przygotuje się już z nowym sztabem. Za formę Nikodema odpowiadać będą Adam Jabłoński i Rafał Wojda.