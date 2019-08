​Niestety - szykowany dla Nikodema Jeżewskiego (17-0-1, 9 KO) Mark Flanagan (24-7, 17 KO) nabawił się kontuzji i trzeba będzie teraz szybko zorganizować jego zmiennika.

Australijczyk nabawił się urazu łokcia i przez miesiąc nie może nawet trenować. To oczywiście wykluczyło go z gali w Kałuszynie 31 sierpnia. Ale Nikodem od dłuższego czasu trenuje na pełnych obrotach w Radomiu pod okiem Adama Jabłońskiego, więc promotorzy nie chcieli, by ta ciężka praca poszła na marne.

"Mamy poważnych kandydatów do walki z Nikodemem" - zapewniają organizatorzy.

Jeżewski w tym roku wystąpił tylko raz. Na początku kwietnia pokonał po ośmiu rundach stosunkiem głosów dwa do remisu Shawndella Wintersa.