Zawodowa mistrzyni świata Christina Hammer wróciła do boksu olimpijskiego z myślą o igrzyskach w Tokio. Tymczasem w zawodach Pucharu Świata w Kolonii przegrała pierwszą walkę z wicemistrzynią olimpijską z Rio w wadze 75 kg Holenderką Nouchką Fontijn 0:5.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Krzysztof Głowacki dla Interii: Odizolowałem się od świata. Wideo TV Interia

Pod koniec 2020 roku, również w Kolonii, Hammer (26-1, 12 KO) zdobyła pas mistrzyni globu WIBF w wadze super średniej, nokautując Finkę Sannę Turunen (6-4-1). Wcześniej Niemka była mistrzynią świata m.in. federacji WBC i WBO kat. średniej.



"Chcę zapisać się w historii i być pierwszą zawodniczką z Niemiec, która zdobędzie medal olimpijski w boksie" - zapowiedziała 30-letnia Hammer i wróciła do boksu amatorskiego. Ale w półfinale PŚ była dużo słabsza od utytułowanej Fontijn, multimedalistki MŚ i ME.



Europejskie kwalifikacje do igrzysk w Tokio odbędą się w czerwcu w Paryżu. O miejsce w niemieckiej kadrze Hammer rywalizuje z Sarah Scheurich, która z kolei w Kolonii uległa Francuzce Davinie Michel 1:4.



W wadze 75 kg Polskę w eliminacjach olimpijskich ma reprezentować Elżbieta Wójcik. W przyszłym tygodniu biało-czerwone czeka start w turnieju w Stambule.



Reklama

giel/ krys/