Dwukrotny mistrz świata w wadze półśredniej Jose "Mantequilla" Napoles zmarł w piątek w Meksyku w wieku 79 lat - poinformowała na swojej stronie internetowej Światowa Federacja Bokserska.

Napoles urodził się na Kubie i na początku kariery reprezentował w ringu ten kraj. W 1969 roku otrzymał obywatelstwo Meksyku, do którego uciekł, gdy Fidel Castro wpisał boks zawodowy na listę sportów zakazanych. Łącznie stoczył 88 walk, odniósł 81 zwycięstw i doznał siedmiu porażek. Aż 54 pojedynki zakończył przed czasem.

Karierę zakończył w 1975 roku, a piętnaście lat później jego nazwisko trafiło do Światowej Galerii Sław Boksu.

"Do samego końca był jednym z najodważniejszych wojowników na świecie. Choć walczył z różnymi chorobami, to i tak brał udział w imprezach federacji WBC, zawsze się uśmiechając. Przyjaciele i fani zawsze podziwiali go jako człowieka i wojownika" - napisano we wspomnieniu na stronie internetowej federacja WBC.

Kilka lat temu światowe media ujawniły, że były mistrz świata żyje w biedzie. "Mantequilla" od wielu lat poważnie chorował m.in. na cukrzycę i Alzheimera.

