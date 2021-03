Boks. Negocjacje trwają. Walka Pacquiao - Crawford 5 czerwca w Abu Zabi?

​Co prawda to póki co tylko rozmowy i negocjacje, ale i tak są to doskonałe wiadomości dla kibiców. Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO) i Terence Crawford (37-0, 28 KO) blisko mega walki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pacquiao po walce z Thurmanem: Ten facet ma ciężką rękę. Wideo © 2019 Associated Press

"Pac-Man" to walcząca legenda, jeden z dwóch najwybitniejszych pięściarzy ostatnich dwóch dekad. Z kolei "Bud" to zdaniem wielu najlepszy obecnie bokser. Ich ewentualne starcie rozpaliłoby wyobraźnię wszystkich kibiców.

Reklama

Jeszcze do niedawna Filipińczyk zasiadał na tronie WBA wagi półśredniej, lecz z powodu braku aktywności został z niego zrzucony. Amerykanin jest mistrzem federacji WBO. Ich walka miałaby odbyć się w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chodzi o termin 5 czerwca, który wskazuje telewizja ESPN oraz dystrybutor przekazu PPV.

Nie osiągnięto jeszcze porozumienia, natomiast znany dziennikarz Mike Coppinger informuje, iż rozmowy idą w dobrym kierunku i sprawa jest rozwojowa.