"Do Jeleniej Góry nadciąga meksykański czołg, ale nie pozwolę Janeth Perez na odebranie mi pasa WBO" - powiedziała mistrzyni świata w wadze super piórkowej Ewa Brodnicka, która wystąpi 25 maja na gali bokserskiej "Tymex Boxing Night".

Zdjęcie Ewa Brodnicka /Adam Jankowski /East News

Pięściarka Tymex Boxing Promotion po raz trzeci będzie broniła tytułu federacji World Boxing Organization. W poprzednim roku wygrywała w 10-rundowych pojedynkach mistrzowskich z Kanadyjką Sarah Pucek w Częstochowie i Nozipho Bell z Republiki Południowej Afryki w Lublinie.

Reklama

"Wszystko wskazuje na to, że czeka mnie najtrudniejsza walka w karierze. Meksykanka, której styl polega na ciągłym ataku i wywieraniu presji, to była mistrzyni świata WBA i IBF w wadze koguciej. Kontynuuje rodzinne tradycje, w jej życiu boks był od początku, a poza tym pięściarstwo to sport narodowy w Meksyku, gale odbywają się co tydzień i jest ogromne zainteresowanie. Mówiąc wprost Perez nie pęka, walczy jak czołg i przyjedzie do Polski wyrwać mi pas mistrzowski, ale nie pozwolę jej na to" - stwierdziła niepokonana na zawodowych ringach Brodnicka (16-0).

Polka, która wcześniej wywalczyła mistrzostwo Europy w wadze lekkiej, przygotowuje się do walki pod opieką Amerykanina Gusa Currena, byłego szkoleniowca Tomasza Adamka.

"Po treningach na sali bokserskiej mam dodatkowe zajęcia polegające na analizie wideo rywalki. Poza tym trener Curren podsyła mi archiwalne walki Evandera Holyfielda, a wybór padł na tego słynnego boksera ze względu m.in. na umiejętność poruszania się na nogach. Praca nóg ma być moim atutem, a poza tym bardzo mocno pracuję nad lewym prostym, będą dużo nim operowała w tej potyczce. Perez ciągle idzie do przodu, a ja zamierzam stopować ją lewym prostym, do tego będę boksowała z kontry. Takie książkowe pięściarstwo" - zapowiedziała polska zawodniczka, której promotorami są Mariusz i Marcel Grabowscy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Deontay Wilder może liczyć na wsparcie. Oto jego piękna narzeczona. Wideo INTERIA.TV

Rekord Meksykanki to 24 zwycięstwa, cztery porażki (wygrywały z nią tylko dwie pięściarki - Meksykanka Irma Garcia i Chilijka Carolina Rodriguez) i dwa remisy.

Po Wielkanocy Brodnicka rozpoczyna sesje sparingowe, a jej przeciwniczkami będzie łącznie pięć-sześć pięściarek, m.in. była amatorska wicemistrzyni globu Sandra Kruk, Szkotka Hannah Rankin, która w ubiegłym roku walczyła ze słynną Amerykanką Claressą Shields o mistrzostwo świata WBC, IBF i WBA, a także Maltanka Claire Ciantar.

"Siła fizyczna będzie po mojej stronie, do tego jestem wyższa, mam dłuższe ręce i lepszy zasięg ramion. Sandra Kruk boksuje podobnie jak Perez, zbliżony styl prezentowała także Elfi Philips, z którą wygrałam o mistrzostwo Europy w 2015 roku. Chyba jednak Meksykanka nie jest tak szybka jak Philips. Nastawiam się na najlepszą wersję Perez, z czasów pojedynków o tytuły światowe, kiedy zapędzała rywalki do lin i zasypywała gradem ciosów" - przyznała mistrzyni świata WBO.

W stolicy Karkonoszy walczyć będzie również m.in. mistrz Polski wagi półśredniej Łukasz Wierzbicki, który stoczy rewanżową walkę z Tomaszem Gromadzkim. Dawny sparingpartner Floyda Mayweathera i Zaba Judaha Michał Chudecki zmierzy się z Kamilem Młodzińskim. Z jeleniogórskich bokserów zaprezentują się Kamil Bodzioch i debiutujący Oskar Wierzejski, a kolejne pojedynki czekają także niepokonanego częstochowianina Marcina Siwego czy pochodzącego z Wałbrzycha Michała Leśniaka.

giel/ sab/