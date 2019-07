Tony Yoka (6-0, 5 KO) - mistrz olimpijski wagi super ciężkiej, wrócił po ponad rocznej przerwie i odprawił przed czasem niezłego kiedyś, dziś sprzedającego swój rekord Aleksandra Dimitrenkę (41-6, 26 KO).

Francuz pauzował przez wzgląd na zawieszenie. Co prawda nie wpadł na kontroli antydopingowej, ale trzykrotnie jej uniknął. Przez ten okres nie zardzewiał jednak i łatwo ograł byłego mistrza Europy zawodowców.

Koniec nastąpił w trzeciej rundzie. Yoka najpierw doprowadził rywala do liczenia prawym hakiem na górę. Po liczeniu do ośmiu poprawił dwoma mocnymi prawymi sierpami i Dimitrenkę przed upadkiem uratowały liny. Sędzia wkroczył do akcji i zatrzymał potyczkę.