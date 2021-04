Polsat Sport Extra w nocy z soboty na niedzielę pokaże dwie elektryzujące gale bokserskie, z udziałem między innymi fenomenalnego Edgara Berlangi.

To będzie noc dla fanów boksu: dwie gale, z Anglii i Stanów Zjednoczonych, obie na żywo w Polsacie Sport Extra! Najpierw w Londynie walka dwóch myślących o pojedynkach o światowe pasy, niepokonanych Brytyjczyków Felixa Casha i Denzela Bentleya, później, z wypełnionej do ostatniego miejsca hali na Florydzie, ringowa wojna Meksyk - Portoryko, czyli o pas mistrza świata Navarrete - Diaz oraz powrót fenomena nokautu Edgara Berlangi. Czy będzie 17 zwycięstwo przez nokaut w pierwszej rundzie?

"Lepiej się już nie da - dwóch niepokonanych pięściarzy, z podobnymi osiągnięciami. Jestem przekonany, że zobaczycie coś specjalnego" - mówił na konferencji prasowej przed walką o mistrzostwo Wielkiej Brytanii wagi średniej pomiędzy Felixem Cashem (13-0, 9 KO) i Denzelem Bentley’em (14-0, 12 KO) promotor Frank Warren.

"Wierzę w Bentleya, mam swoją opinie na temat walki i dlatego wygrałem przetarg. Sprawa jest jasna - jak Denzel to wygra, będzie na drodze do walki o tytuł mistrza świata. Nikt nie mówi, że to będzie łatwe, ale na pewno kibice boksu zobaczą na ringu coś wyjątkowego, bo panowie nigdy za sobą nie przepadali - sparingi były zacięte i chyba coś działo się także poza ringiem. To rywalizacja między nimi na ringu i między nami, promotorami poza nim. Coś wisi w powietrzu, będzie się działo... jak długo to potrwa" - zakończył Warren, który bardzo chciałby, żeby Bentley pokonał prowadzonego przez jego wieloletniego rywala Eddie Hearna z Matchroom Boxing, Felixa Casha.

Gala Warrena to nie tylko znakomicie zapowiadający się główny pojedynek wieczoru. Na ringu zobaczymy także ciągle będącego w czołówce wagi półciężkiej, byłego pretendenta do pasa mistrza świata IBF - Calluma Johnsona (18-1, 14 KO). W karierze poniósł on tylko jedną porażkę, z najlepszym obecnie na świecie pięściarzem wagi półciężkiej, Arturem Betrbijewem. Podczas gali w Chicago.

Johnson pokazał bardzo twardy, waleczny boks, miał niepokonanego mistrza świata na deskach, ale idąc na wymianę z mistrzem nokautu, ostatecznie przegrał przed czasem. Rywalem Johnsona w Londynie będzie Chorwat Elim Markic (32-2, 24 KO). Jest też akcent Polski - zobaczymy w akcji Kamila Sokołowskiego (10-21, 4 KO), który ma w wadze ciężkiej przetestować umiejętności wysoko ocenianego, (przynajmniej na tym etapie kariery), Davida Adeleye (5-0, 5 KO).

Transmisja z gali w Londynie - waga średnia: Denzel Bentley - Felix Cash od godz. 20.30 w Polsacie Sport Extra.

Transmisja z gali w Kissimmee - walka o pas WBO, waga piórkowa: Emanuel Navarrete - Christopher Diaz od godz. 4.00 w Polsacie Sport Extra.