Mike Tyson (50-6, 44 KO) dostawał już oferty walk pokazowych, charytatywnych, na zasadach MMA oraz na gołe pięści. Teraz dostał ofertę normalnej bokserskiej potyczki, którą wystosował znany promotor Jimmy Burchfield Sr.

Pada też konkretne nazwisko rywala i choć to dużo młodszy zawodnik, to mógłby być w zasięgu "Żelaznego Mike'a". Chodzi o Amerykanina z włoskimi korzeniami, 32-letniego Joe Cusumano (18-3, 16 KO). Najmłodszy w historii mistrz świata królewskiej kategorii za dokładnie miesiąc skończy 54 lata. Do zarobienia okrągły milion dolarów.

- Jeśli tylko Mike poważnie myśli o powrocie, możemy mu zaoferować milion dolarów za walkę z Cusumano. To mogłoby być sześć lub osiem rund, wybór należałby do samego Tysona. Po trzech miesiącach przerwy związanej z COVID-19 kibice są już stęsknieni za prawdziwą walką. Żadnych pokazówek. Tyson to wciąż bardzo dobry bokser, a nie żaden zapaśnik czy zawodnik walczący na gołe pięści. My jako promotorzy chcemy zorganizować mu walkę bokserską. Wydaje mi się, że Cusumano byłby idealnym rywalem na powrót po tak długiej przerwie i pokazałby, w jakim miejscu jest dziś Mike - powiedział Burchfield Sr.