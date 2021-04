54-letni Mike Tyson miał się w kolejnej walce zmierzyć po raz trzeci z 58-letnim Evanderem Holyfieldem, ale wygląda na to, że szuka nowego przeciwnika. Lub już go znalazł. Legendarny czempion wagi ciężkiej stwierdził, że we wrześniu stoczy rewanż z inną legendą - 55-letnim Lennoxem Lewisem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Kim był Tadeusz Pietrzykowski? (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

- Stoczę walkę z Lennoksem Lewisem... We wrześniu - ta krótka wypowiedź Tysona dla portalu TMZ elektryzuje świat boksu.

Reklama

Przypomnijmy, że do pierwszej walki Tyson vs Lewis doszło w 2002 roku w Memphis. Przed pojedynkiem Mike twierdził m.in., że chce zjeść dzieci Lennoksa, jednak w ringu górą był Brytyjczyk, który znokautował Amerykanina w ósmej rundzie i obronił tytuły mistrzowskie IBF i WBC.

W lutym tego roku Lewis ogłosił, że jest otwarty na rewanż z Tysonem - jeżeli chcieliby go kibice. Ten pojedynek z pewnością mógłby poruszyć masową wyobraźnię.

"Żelazny Mike" stoczył w listopadzie transmitowaną przez platformę Thriller zakończoną remisem pokazówkę z innym wielkim mistrzem - 52-letnim Royem Jonesem Juniorem. Wyniki PPV (usługę w cenie 49,99 dolarów wykupiło w USA 1,6 miliona użytkowników) potwierdziły, że w tego typu starciach jest wielki komercyjny potencjał.