- Nic ci się nie należy. Walcz o wszystko z piekielną zaciętością. Nie obchodzi mnie, jaki masz talent, jak dobry jesteś. Jeżeli nie masz dyscypliny, jesteś niczym. Poddajesz się przy najmniejszej przeszkodzie. Dyscyplina to robienie czegoś, czego nienawidzisz, ale tak, jakbyś to kochał (...) - powiedział najmłodszy czempion w historii wagi ciężkiej.

- Mike jest atletą i zawsze trenuje. Regularnie ćwiczy na tarczach w sali treningowej. Nie wiem, z kim będzie teraz walczył, ale jego firma Legends Only League pracuje nad tym i negocjuje z telewizją, żeby ogłosić nowy pojedynek (platforma Triller, z którą współpracował Tyson, popadła z nim w konflikt - przyp. red.). Stoczymy go we wrześniu - powiedział trener 55-letniego Tysona, Rafael Cordeiro.

Jako potencjalni rywale "Żelaznego" są wymieniani m.in. jego dwaj pogromcy: Evander Holyfield (wygrał z Tysonem w 1996 i 1997 roku) i Lennox Lewis (pokonał Tysona w 2002 roku).