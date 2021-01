​Mike'owi Tysonowi spodobał się powrót na walki pokazowe i zapewnia kibiców, że w tym nowym roku wróci w jeszcze lepszej formie.

Dwukrotny i zarazem najmłodszy w historii mistrz wszechwag spotkał się pod koniec listopada z Royem Jonesem jr. To było osiem rund po dwie minuty w niezłym tempie, ale oczywiście obaj byli już daleko od swojej formy z lat 80. i 90. Mimo wszystko wyniki sprzedaży PPV były znakomite. Obaj też dostali dobre "noty" od kibiców, więc zachęcony tym wszystkim Tyson zapowiedział, że w roku 2021 zamierza boksować co dwa miesiące. - Bardzo chciałbym boksować co dwa miesiące - mówił tuż po pokazówce z Jonesem Jr. Minęło trochę czasu i zdania nie zmienia.

- Kiedy rozpoczynałem projekt pod nazwą Legends Only Fight League, zapraszałem każdego do współpracy. Pierwsza impreza pobiła rekordy i dziś już niemal wszyscy chcą taką współpracę podjąć. Czułem się dobrze i pewny swego podczas tych ośmiu rund z Royem. Wciąż chcę to robić i następnym razem będę w jeszcze lepszej formie - zapewnia "Żelazny" Mike.

Tyson po koniec czerwca będzie obchodził już 55. urodziny.

