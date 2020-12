Mike Tyson i Roy Jones jr przystąpili "czyści" do swojej niedawnej walki pokazowej - przekazał na Twitterze Marc Raimondi z ESPN, odwołując się do testów dopingowych, którymi zostali poddani dwaj legendarni pięściarze.

W swojej wiadomości, opublikowanej w mediach społecznościowych, Raimondi powołuje się na Andy'ego Fostera, oficera wykonawczego ze Sportowej Komisji Stanu Kalifornia.



Za przetestowanie obu pięściarzy odpowiadała agencja VADA. Co ważne, pod uwagę nie była brana marihuana, której nie odmawia sobie "Żelazny Mike".



- VADA nie testowała w kierunku kannabinoidów - napisał reporter, a właśnie te związki są składową marihuany.

W pojedynku, do którego doszło w listopadzie, znacznie lepiej zaprezentował się Tyson. Jednak z uwagi na charakter walki, nie został on zwycięzcą, ale ogłoszono remis. Wiele wskazuje na to, że "Bestię" czeka jeszcze seria pojedynków, z innymi sławami boksu zawodowego sprzed lat.

Starcie 54-letniego Tysona z 51-letnim Jonesem jr w Staples Center w Los Angeles zakończyło się bowiem wielkim, kasowym sukcesem.

