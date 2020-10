Czterdziestu dwóch znakomitych pięściarzy, a wśród nich nasz wielki mistrz - Dariusz Michalczewski (48-2, 38 KO), zostało nominowanych do Bokserskiej Galerii Sław. Ale przedrzeć się do tego elitarnego grona będzie bardzo ciężko.

Doszło pięciu nowych kandydatów i - niestety dla "Tygrysa", każdy z tej piątki z miejsca może wejść do International Boxing Hall of Fame. Ta piątka to James Toney (77-10-3, 47 KO), Miguel Cotto (41-6, 33 KO), Andre Ward (32-0, 16 KO), Władimir Kliczko (64-5, 53 KO) oraz absolutny pewniak Floyd Mayweather Jr (50-0, 27 KO). I jak tu przedrzeć się przez to sito?

Będzie coraz trudniej. Do tej pory zawodnik mógł ubiegać się o takie wyróżnienie pozostając minimum trzy lata na sportowej emeryturze, lecz od zeszłego roku wprowadzono zmiany i wystarczy, że zawodnik nie boksował od trzech lat. W tym roku doszła więc bardzo mocna piątka. A kto jeszcze jest nominowany? Poniżej prezentujemy Wam pełną listę.

James Toney, Miguel Cotto, Andre Ward, Władimir Kliczko, Floyd Mayweather Jr, Jurij Arbaczakow, Jorge Arce, Paulie Ayala, Nigel Benn, Timothy Bradley Jr, Vuyani Bungu, Ivan "Iron Boy" Calderon, Joel Casamayor, Sot Chitalada, Diego Corrales, Chris Eubank, Carl Froch, Leo Gamez, Ricky Hatton, Genaro Hernandez, Chris John, Mikkel Kessler, Santos Laciar, Rocky Lockridge, Miguel Lora, Rafael Marquez, Henry Maske, Darius Michalczewski, Sung-Kil Moon, Michael Moorer, Orzubek Nazarow, Sven Ottke, Vinny Pazienza, Gilberto Roman, Gianfranco Rosi, Samuel Serrano, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Fernando Vargas, Israel Vazquez, Wilfredo Vazquez oraz Ratanapol Sor Vorapin.

Głosuje prawie dwieście osób. Koperty mają zostać odesłane do końca miesiąca. Nowych członków Galerii Sław poznamy na początku grudnia.