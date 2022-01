Cieślaka - klasyfikowanego obecnie na trzecim miejscu rankingu WBO - po raz ostatni można było zobaczyć w akcji w maju, gdy już w pierwszej rundzie odprawił Jurija Kaszinskiego na gali PBN 10.

Michał Cieślak miał walczyć z Majrisem Briedisem. Do walki nie doszło

Jesienią miał walczyć z mistrzem świata IBF wagi cruiser Mairisem Briedisem, ale zawirowania promotorskie sprawiły, że rozmowy w sprawie starcia z Łotyszem nie zakończyły się pomyślnie.

Lawrence Okolie znokautował Krzysztofa Głowackiego 20 marca 2021 roku w szóstej rundzie na gali w Londynie i zdobył wakujący pas, a następnie pokonał we wrześniu na stadionie Tottenhamu Hotspur Dilana Prasovicia - przez nokaut w trzeciej rundzie.

Michał Cieślak o walce o mistrzostwo świata mówił w programie "Koloseum" na Polsacie

To będzie druga obrona mistrzowskiego pasa dla Okolie, a dla Cieślaka najpoważniejsze wyzwanie w profesjonalnej karierze. - Oczekuję mocnych walk. Po to właśnie trenuję. Oczekuję tego, co mi lekko odwlekło się w czasie, czyli walki o mistrzostwo świata. Jestem w stanie utrzymać się w reżimie treningowym - mówił Cieślak w programie "Koloseum".

Opracował: Michał Ruszel