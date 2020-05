​Były pretendent to tytułu mistrza świata WBC wagi junior ciężkiej Michał Cieślak (19-1, 13 KO) rozpoczął współpracę z Jakubem Chyckim - poinformował Piotr Buczak z kanału To jest boks, na którym pojawił się filmik z pierwszego spotkania Cieślaka, Liczika oraz Chyckiego.

Chycki w ciągu kilku ostatnich lat współpracował m.in. z mistrzem świata dwóch kategorii wagowych Tomaszem Adamkiem, Patrykiem Szymańskim i Łukaszem Wierzbickim. Specjalista od przygotowania fizycznego podkreślił, że to Cieślak odezwał się do niego z zapytaniem o współpracę.

- Michał poprosił mnie, żeby mu pomóc na tym jego etapie kariery, w którym się znalazł, więc zrobię wszystko co w mojej mocy, co potrafię, czego nauczyłem się, by pomóc mu jako zawodnikowi rzeczywiście bardzo perspektywicznemu - powiedział w rozmowie z To jest Boks Jakub Chycki.