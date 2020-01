Wielokrotnie informowano już o możliwości rewanżu 42-letniego obecnie Floyda Mayweathera z 41-letnim Mannym Pacquiao, lecz zazwyczaj były to mało wiarygodne pogłoski. Teraz jednak wielka walka wydaje się naprawdę realna, gdyż donoszą o niej dziennikarze stacji ESPN, których informacje należy traktować poważnie. Kiedy zatem miałoby dojść do ewentualnej drugiej konfrontacji Amerykanina z Filipińczykiem?

Mówi się o lipcu tego roku, czyli miesiącu, w którym zostanie otwarty Allegiant Stadium w Las Vegas - nowa arena, która będzie przede wszystkim służyć futbolistom Las Vegas Raiders. Obiekt będzie mógł pomieścić ponad 70 tysięcy kibiców, a koszt budowy to ok. dwóch miliardów dolarów. Z pewnością walka Mayweather vs Pacquiao byłaby idealna, by uświetnić otwarcie tak gigantycznego przedsięwzięcia.

Drugą opcją dla Mayweathera - który pozostaje na emeryturze od czasu zwycięstwa nad gwiazdorem UFC Conorem McGregorem we wrześniu 2017 roku - jest podobno kolejny crossover, czyli kolejna walka z zawodnikiem MMA. Być może tą właśnie drogą podąży Amerykanin, w końcu faworytem drugiej walki z ''Pacmanem'' (pierwszą w maju 2015 roku wygrał Floyd) byłby raczej wciąż aktywny i utrzymujący się w mistrzowskiej formie Filipińczyk, aktualny czempion WBA wagi półśredniej.