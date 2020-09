Boks. Mateusz Masternak: Mabika to trudny rywal

​- Jedyny pozytyw z koronawirusa jest taki, że na pewno pomógł mi pójść w kierunku boksu zawodowego - mówi Mateusz Masternak (41-5, 28 KO) w rozmowie z Rafałem Mandesem. Były mistrz Europy kategorii cruiser związał się promotorskim kontraktem z Andrzejem Wasilewskim i już 19 września skrzyżuje rękawice z Taylorem Mabiką (19-5-2, 10 KO).

- Teraz można przejść z boksu zawodowego do olimpijskiego i odwrotnie, więc teoretycznie droga nie jest zamknięta - mówi "Master", który idąc po swoje marzenia o medalu olimpijskim w wadze ciężkiej najpierw sięgnął po tytuł mistrza Polski 2019, a potem wygrał przed czasem pierwszą walkę kwalifikacji olimpijskich. Ale turniej w Londynie przerwała pandemia koronawirusa. Mateusz był o dwie wygrane od kwalifikacji olimpijskiej.

- Mabika to trudny rywal. Oglądałem właśnie jego walkę, ma niezły lewy sierpowy, a prawym potrafi wejść w tempo. Rywal wbrew pozorom nie jest wysoki, a też potrafi uderzyć z kontry. Ma bardzo szczelny blok, o czym świadczy fakt, że chyba nigdy nie leżał na deskach (leżał raz, w walce z Krzysztofem Głowackim, red.). Reasumując jest to przeciwnik, na którego trzeba uważać. Muszę się bardzo dobrze przygotować, by pokazać dobry boks i nie dać się niczym zaskoczyć - dodał Masternak.