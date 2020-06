​Wpływowy promotor Eddie Hearn poinformował, że pierwsza od czasu wybuchu pandemii koronawirusa gala grupy Matchroom w USA czeka nas w okolicach 15 sierpnia. W walce wieczoru wystąpi Regis Prograis (24-1, 20 KO) lub Maurice Hooker (27-1-3, 18 KO). Byli mistrzowie wagi junior półśredniej mieli się zmierzyć m.in. w kwietniu i długo negocjowali, ale ostatecznie idą osobnymi drogami. A jak wyglądają pozostałe zapowiadane na sierpień walki?

Podczas letniej gali Matchroom w USA zobaczymy także ciekawe starcie kobiet: Cecilia Braekhus (36-0, 9 KO) - Jessica McCaskill (8-2, 3 KO) o wszystkie pasy wagi półśredniej, które należą do Norweżki. Wracając jeszcze do Regisa Prograisa: Hearn jako jego możliwych rywali wymienia Meksykanina Pabla Cesara Cano (33-7-1, 23 KO) i wicemistrza olimpijskiego oraz byłego mistrza świata w boksie olimpijskim, Uzbeka Szakrama Gijasowa (9-0, 7 KO). Ta druga konfrontacja jest trudniejsza do zorganizowania, ale byłaby - przynajmniej w teorii - znakomitym spektaklem.

Przypomnijmy, że 8 lub 15 sierpnia mamy zobaczyć przełożone z początku maja starcie Dilliana Whyte'a (27-1, 18 KO) z Aleksandrem Powietkinem (35-2-1, 24 KO). To będzie czwarta i prawdopodobnie ostatnia gala z cyklu Fight Camp: serii gal organizowanych w wielkiej posiadłości rodziny Hearnów pod Londynem. Pierwsza gala Matchroom Fight Camp odbędzie się 18 lub 25 lipca i może być zwieńczona pojedynkiem Ted Cheeseman - Sam Eggington.