Marcin Siwy (19-0, 8 KO) przespał przynajmniej rok swojej kariery, ale wrócił, w ciągu ośmiu miesięcy zanotował dwa zwycięstwa przed czasem i znów jest w obiegu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Efektowny nokaut Wildera. Walka z Joshuą coraz bliżej? Wideo INTERIA.PL

Nasz "ciężki" z Częstochowy w sobotni wieczór ciosami na korpus odprawił w czwartej rundzie doświadczonego Aleksieja Mazikina. Dzięki temu nabył status oficjalnego pretendenta do walki o tytuł Unii Europejskiej. To otwiera mu drogę do potyczki z Petarem Milasem (14-0, 11 KO).

Młody Chorwat ma już na rozkładzie Kevina Johnsona (TKO 8), Francesco Pianetę (PKT 10) i Denisa Bachtowa (TKO 6). Zadanie więc bardzo trudne i Marcin musi ważyć znacznie mniej niż 119 kilogramów jakie wniósł do ringu w sobotę w Jeleniej Górze. Ale czas najwyższy na poważne wyzwania...