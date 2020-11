Marcin Najman ma w domu kilka trofeów z walk. Okazuje się, że nie wszystkie należą do niego. Do dziś bowiem ma pas IBO International, który zostawił u niego Przemysław Saleta w 2005 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 56. Roberto Soldić brutalnie rozbił Michała Materlę (polsat sport). wideo Polsat Sport

Najman i Saleta w dawnych czasach były kolegami. Później jednak ich drogi się rozeszły i dziś nie przepadają za sobą.



Konflikt mieli rozwiązać w oktagonie. Mierzyli się dwa razy. W MMA i K1. Oba starcia wygrał Saleta.



Miał on też znacznie bogatszą karierę w sportach walki od Najmana. W boksie stoczył 52 walki, z których wygrał 44. Był m.in mistrzem Europy w wadze ciężkiej



W 1999 roku, po pokonaniu Asmira Vojnovicia, Saleta zdobył pas IBO International. Sześć lat później, gdy wyjeżdżał do USA, zostawił go u Najmana na przechowanie.



Saleta ujawnił na Facebooku, że "El Testosteron" pasa do dziś nie oddał. Ma go w domu na półce.



"Podczas wywiadu z domu, w tle, widać pas IBO International, który zdobyłem w 1999 roku w walce z Asmirem Vojnoviciem. Pas, podobnie jak mnóstwo innych rzeczy, zostawiłem u niego na przechowanie (kolegowaliśmy się wtedy) przed wyjazdem do USA w 2005 r. A po powrocie nie miałem już z nim kontaktu. Chyba, że w międzyczasie Marcin zdobył pas IBO, a ja to przegapiłem" - napisał Saleta.



Reklama

Najman szybko mu odpowiedział. Przyznał, że jest to pas należący do Salety. "El Testosteron" zaznaczył też, że jego były rywal nie przyjechał odebrać pasa.



Najman powiedział też, że po wyjeździe Salety, przez pół roku płacił czynsz na za ich wspólny częstochowski klub. Zarzucił Salecie, że do dziś się z tego nie rozliczył.



"Przemku ten pas czeka na Ciebie już 15 lat. Zostawiłeś go przed wyjazdem do Stanów w naszym wspólnym klubie w Częstochowie. Miałeś przyjechać po pas i się rozliczyć za 6 miesiący za czynsz klubu, który płaciłem za Ciebie. Do dziś nie przyjechałeś ani po pas, ani się rozliczyć" - napisał na Twitterze.



Najman zamieścił też zdjęcie swojej szafki z pasami. Poza trofeum należącym do Salety, znajduje się tam też m.in. pas, który "El Testosteron" zdobył w 2016 roku. Pokonał wtedy Jahmaia Satischa i został mistrzem Europy federacji WKU.



MP