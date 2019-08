Ilunga Makabu (26-2, 24 KO) odbudował się po porażce z Tonym Bellew siódmą kolejną wygraną i zapewnił sobie chyba na dobre walkę mistrzowską. Dziś odprawił niezwyciężonego dotąd Aleksieja Papina (11-1, 10 KO), do którego jeszcze niedawno przymierzany był Mateusz Masternak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. VERVA STREET RACING. Robert Kubica tęskni za... pierogami. Wideo INTERIA.TV

To była trudna walka, ale bardziej doświadczony "Junior" wciągnął reprezentanta gospodarzy na wody, na których jeszcze nie był. Wchodził w półdystans, bił kombinacjami, natomiast Rosjanin boksował nieco nerwowo. Oczywiście nie odpuszczał i pozostawał cały czas groźny, jednak widać było większe obycie na tym poziomie pięściarza z Kongo. Kilkadziesiąt sekund przed końcem pojedynku Makabu (WBC #1) zaliczył nokdaun. Ale wtedy Papin powstał i to on zranił tuż przed ostatnim gongiem przeciwnika. Ostatnia, dramatyczna runda, zadecydowała o wygranej mocno bijącego mańkuta, który miał Papina na deskach.

Reklama

Sędziowie punktowali stosunkiem głosów dwa do remisu - 114:114 i dwukrotnie 115:113. Dodajmy, że było to sędziowanie gospodarskie, gdyż Papin oddał więcej rund niż tylko siedem...

Tym samym Makabu odprawił w ciągu dziesięciu tygodni drugi rosyjski talent. W czerwcu zastopował w piątym starciu Dmitrija Kudriaszowa.