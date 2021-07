Polak w połowie maja w niecałe dwie minuty rozprawił się z Jurijem Kaszynskim, dzięki czemu wskoczył na drugie miejsce w rankingu International Boxing Federation w wadze junior ciężkiej. Kilka tygodni później federacja IBF uznała go za obowiązkowego pretendenta do tytułu. Teoretycznie więc Łotysz powinien teraz spotkać się z bombardierem z Radomia, ale pójdzie po pieniądze i wyzwania do wagi ciężkiej. A Cieślak? Wkrótce władze federacji przedstawią nowy ranking i wyznaczą dla Polaka rywala do walki o wakujący tytuł mistrza świata w limicie 90,7 kilograma.

- Słuchajcie, przechodzę do wagi ciężkiej. Nie boję się nowych wyzwań - poinformował Briedis.

Przypomnijmy, że Łotysz już wcześniej przymierzał się do zmiany kategorii i był łączony z Mariuszem Wachem. Być może więc wkrótce wróci temat takiej walki?

