Boks. Maciej Sulęcki wraca na ring podczas KnockOut Boxing Night 12 w Suwałkach

Po 14 miesiącach przerwy wraca na ring Maciej Sulęcki, jeden z najlepszych pięściarzy wagi średniej na świecie, który w walce wieczoru podczas KnockOut Boxing Night 12 w Suwałkach zmierzy się z Ormianinem Sashą Yengoyanem.

Gala KnockOut Boxing Night 12 odbędzie się 29 sierpnia w hali Suwałki Arena. W historii Suwałk nie było jeszcze takiej imprezy pięściarskiej. w 2014 roku miała miejsce gala, ale w dużo mniejszej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wówczas w walce wieczoru również boksował Maciej Sulęcki, który pokonał na punkty Francuza Howarda Cospolite. Zwycięstwo to przybliżyło go do pierwszych poważnych zawodowych pojedynków.

Paweł Pasiak, kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego, który trenuje młodzież w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach powiedział PAP, że taka gala to fajne przedsięwzięcie, których jest coraz więcej w mieście. "To dla młodych zawodników i dla wszystkich suwalczan ciekawe i emocjonujące widowisko, to także możliwość obejrzenia najlepszych pięściarzy zawodowych w kraju“ - dodał Pasiak.

Maciej "Striczu" Sulęcki (28-2, 11 KO) wraca na ring do Suwałk po 14 miesiącach przerwy. W czerwcu ubiegłego roku przegrał na punkty pojedynek o tytuł mistrza świata WBO w wadze średniej z Demetriusem Andrade. W sobotę skrzyżuje rękawice z Ormianinem o przydomku "Bestia ze wschodu" (44-7-1, 26 KO). Sasha Yengoyan to zawodnik, który nigdy nie przegrał przed czasem.