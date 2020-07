Maciej Sulęcki wraca na ring! Kolejną walkę stoczy już we wrześniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna dziewczyna bokserskiego mistrza. Fernanda Gomez lubi pławić się w luksusie. Wideo INTERIA.TV

Sulęcki ostatni raz walczył ponad rok temu. 29 czerwca 2019 roku mierzył się z mistrzem świata federacji WBO w wadze średniej Demetriusem Andrade. Polak jednak przegrał jednogłośnie na punkty.

Reklama

Później Sulęcki długo zmagał się z urazem prawej ręki. Uporał się już z kontuzją i po wakacjach wróci na ring.

Pięściarz w mediach społecznościowych przyznał, że wrócił do treningów. Najbliższą walkę ma stoczyć we wrześniu. Nie wiadomo jednak, kto będzie jego rywalem oraz czy do walki dojdzie w Polsce, czy w USA. Za oceanem Sulęcki stoczył osiem z 28 pojedynków.

MP